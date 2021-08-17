أقصو، 17 أغسطس، أذرتاج قالت وزارة الطوارئ إن حريقا ناشبا في منطقة جبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قرية بيجو في محافظة أقصو مستمرة. واضافت أن فرق الاطفاء تتعامل مع الحريق الذي انتقل الى مناطق جبلية شمالية قرب قريتي قشد وكيجديماز بسبب هبوب رياح مشتدة قوتها حينا لآخر. وقالت إن فرق البحث والانقاذ اجلت عائلة احرازيا. ويبلغ ارتفاع الحريق في بعض المناطق 3-4 امتار.

AZERTAG.AZ : الطوارئ: اجلاء عائلة في ظل استمرار اعمال اخماد الحريق الناشب في أقصو منذ الليلة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده