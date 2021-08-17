أذربيجان: تسجيل 3322 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 847 مصاب في 17 أغسطس

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3322 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 847 مصاب هذا المرض وتوفي 18 مصابا بالفيروس في 17 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 3733 ألف و175 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 340 ألف و174 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5188 مريض منهم ويستمر علاج 27 ألفا و813 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1507 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و235 ألف و141 فحص طبي.