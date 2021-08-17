أذربيجان: تطعيم 71 ألف جرعة من لقاح كورونا في 17 أغسطس

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 71 ألفا و732 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 17 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 53 الفا و662 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و18 الفا و70 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و866 ألف و215 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و473 ألف و806 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و392 ألف و409 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.