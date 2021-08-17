وزارة الدفاع: قوات أرمينيا استأنفت اطلاق النار على جيش أذربيجان في نخجوان وكلبجار وجدابيك
AzerTAg.az
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٤٢]
باكو، 17 أغسطس، أذرتاج
اطلقت قوات أرمينيا النيران المكثفة من الساعة 10.55 الى 14.20 من يوم 17 اغسطس اليوم من مواقعها في ولاية ويدي الارمينية على جيش أذربيجان في مقاطعة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية عبر الحدود باستخدام البنادق الآلية والرشاشات وبنادق القنص.
قالت وزارة الدفاع في بيان إن قوات أرمينيا استأنفت اطلاق النار من الساعة 11.18 الى 13.37 نفس اليوم من مواقعها في نقطتين بولاية جمبرك الارمينية على مواقع جيش أذربيجان في مقاطعتي جدابيك وكلبجار المحررة بستخدام الاسلحة كبيرة العيار.
وتم اسكات نقاط النيران بطلقات جوابية.
ولا خسارة بين افراد جيش أذربيجان الذي يسيطر على ظروف العملية.
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