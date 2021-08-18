باكو، 18 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 2.0006 دولار أسترالي AUD 1 1.2418 روبل بلاروس BYN 1 0.6828 ريال برازيلي BRL 1 0.3232 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1142 كرون دنماركي DKK 1 0.2691 لاري جورجي GEL 1 0.5473 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184 دولار كندا CAD 1 1.3502 دينار الكويت KWD 1 5.6538 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4011 بيسو المكسيك MXN 1 0.0853 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0967 كرون النرويج NOK 1 0.1922 زلوتي بولندا PLN 1 0.4385 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4193 دولار سنغافورة SGD 1 1.2519 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.061 ليرة تركيا TRY 1 0.2008 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1819 كرون التشيك CZK 1 0.0787 يوان الصين CNY 1 0.2624 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3491 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5273 كرون السويد SEK 1 0.1962 فرنك سويسرا CHF 1 1.8609 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1444 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5549 بيسو تشيلي CLP 100 0.2158 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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