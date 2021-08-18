البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 18 أغسطس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175
أورو EUR 1 2.0006
دولار أسترالي AUD 1 1.2418
روبل بلاروس BYN 1 0.6828
ريال برازيلي BRL 1 0.3232
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1142
كرون دنماركي DKK 1 0.2691
لاري جورجي GEL 1 0.5473
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184
دولار كندا CAD 1 1.3502
دينار الكويت KWD 1 5.6538
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4011
بيسو المكسيك MXN 1 0.0853
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0967
كرون النرويج NOK 1 0.1922
زلوتي بولندا PLN 1 0.4385
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4193
دولار سنغافورة SGD 1 1.2519
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.061
ليرة تركيا TRY 1 0.2008
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1819
كرون التشيك CZK 1 0.0787
يوان الصين CNY 1 0.2624
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3491
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5273
كرون السويد SEK 1 0.1962
فرنك سويسرا CHF 1 1.8609
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1444
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.5549
بيسو تشيلي CLP 100 0.2158
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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