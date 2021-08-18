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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٥‎]

    باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 18 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175

    أورو EUR 1 2.0006

    دولار أسترالي AUD 1 1.2418

    روبل بلاروس BYN 1 0.6828

    ريال برازيلي BRL 1 0.3232

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1142

    كرون دنماركي DKK 1 0.2691

    لاري جورجي GEL 1 0.5473

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2184

    دولار كندا CAD 1 1.3502

    دينار الكويت KWD 1 5.6538

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4011

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0853

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0967

    كرون النرويج NOK 1 0.1922

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4385

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4193

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2519

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.061

    ليرة تركيا TRY 1 0.2008

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0636

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1819

    كرون التشيك CZK 1 0.0787

    يوان الصين CNY 1 0.2624

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3491

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5273

    كرون السويد SEK 1 0.1962

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8609

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1444

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.5549

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2158

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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