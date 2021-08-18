قوات أرمينيا تستأنف اطلاق النار على جيش أذربيجان في كلبجار وكدبك

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

اطلقت قوات أرمينيا النيران المكثفة من الساعة 21:55 في 17 أغسطس الى 01:00 في 18 اغسطس من مواقعها في قريتي باساركجر وشيشقايا بمحافظة باساركجر الارمينية على جيش أذربيجان في قرية إستيسو بمحافظة كالبجر وقرية قلعكند بمحافظة كدبك باستخدام الرشاشات كبيرة العيار.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع أنه لا خسارة بين افراد جيش أذربيجان.

وتسيطر الوحدات الأذربيجانية على الظروف العملياتية.