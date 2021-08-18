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    الطوارئ تعلن إخماد الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أقصو الجبلية

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٨]

    باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت وزارة الطوارئ عن إخماد فرق الاطفاء الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أقصو الجبلية ذات التضاريس المعقدة قرب قريتي كيشديماز وبيجو.

    وقالت الطوارئ في بيان إن الحرائق جرفت الاعشاب والشجيرات المجففة على مساحة بلغت 100 هيكتار.

     

     

    AZERTAG.AZ :الطوارئ تعلن إخماد الحرائق الناشبة في مناطق مقاطعة أقصو الجبلية
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