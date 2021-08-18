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    الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظة كالبجر

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في منطقة حيدرآباد السكنية لمحافظة سادارك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية آرازديان بمحافظة ويدي ابتداء من الساعة 17:45 الى الساعة 20:33 من يوم 17 أغسطس.

    ظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان في هذا الاتجاه.

    لا خسائر في صفوف الجيش الاذربيجاني.

     

    AZERTAG.AZ :الجانب الأرميني يطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في محافظة كالبجر
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