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    اقتصاد


    زيادة الدخل الفردي للسكان

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٩]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 32 مليارا و321 مليون مانات خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 3 مليارات و228.4 مانات.

    كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 29 مليارا و20 مليون مانات.

     

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