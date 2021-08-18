باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج) سجل دخل سكان أذربيجان بمبلغ 32 مليارا و321 مليون مانات خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه كان حجم الدخل الباقي تحت تصرف الأهالي 3 مليارات و228.4 مانات. كما كان تصرف السكان بعد كل المدفوعات الإلزامية والطوعية بمبلغ 29 مليارا و20 مليون مانات.

AZERTAG.AZ : زيادة الدخل الفردي للسكان

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