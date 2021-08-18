صباح يتعاقد مع مدافع كرواتي
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٧]
باكو، 18 أغسطس، أذرتاج
عزز نادي صباح باكو لكرة القدم تشكيله بلاعب جديد.
قال النادي في بيان انه تعاقد مع المدافع الكرواتي شبيرو بيريشيتش لمدة عام.
وقد ارتدى بيريشيتش البالغ 27 عاما من العمر قبل ذلك قمصان عدة اندية في بلاده وماريبور السلوفيني.
وخصص له القميص رقم 55 في صباح.
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