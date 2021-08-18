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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوليو

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٢]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة مليار و750.3 مليون دولار أمريكي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال شهر يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة البضائع المستوردة إلى أذربيجان من دول الاتحاد الأوروبي بلغت 194 مليون دولار خلال نفس الشهر.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي في يوليو
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