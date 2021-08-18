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    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 84.4 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٠١]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان بضائع بقيمة 84 مليون و463 ألف دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة خلال شهر يوليو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية انه في الشهر الماضي استوردت أذربيجان بضائع من بلدان رابطة الدول المستقلة بقيمة 199.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 84.4 مليون دولار إلى بلدان رابطة الدول المستقلة
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