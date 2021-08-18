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    لجنة التأديب تعقد اجتماعا لنتائج الجولة الاولى بدوري الممتاز

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

    عقدت لجنة التأديب التابعة للاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اجتماعها الاول عقب الجولة الأولى بدوري الممتاز.

    أفادت أذرتاج أن الاجتماع أصدر قرارين:

    - معاقبة لاعب نادي صباح باكو ميكيلس جوي لينس المرتدي 20 رقما في مباراة صباح مع صبائل باكو في الجولة الاولى بدوري الممتاز قدر مباراة واحدة مع تغريم النادي مبلغ 200 مانات لكونه مبعدًا عن المباراة بعد معاقبته بالبطاقة الصفراء الثانية عن سلوك غير رياضي،

    - معاقبة نادي نفطجي باكو مبلغ 800 مانات لخروج لاعب النادي اسماعيل ذو الفقارلي المرتدي القميص رقم 80 الى الملعب مرتديا رقم القميص المغاير عما كان مسجلا في وثيقة المباراة مسبقا.

     

     

    AZERTAG.AZ :لجنة التأديب تعقد اجتماعا لنتائج الجولة الاولى بدوري الممتاز
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