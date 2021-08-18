باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج) منح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف آصلان آصلانوف رئيس هيئة الإدارة وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج" وسام "لخدمة الوطن" من الدرجة الأولى. أفادت وكالة اذرتاج انه جاء في الأمر الذي وقعه رئيس الدولة: "منح آصلان أحمد أوغلو آصلانوف وسام "لخدمة الوطن" من الدرجة الأولى لنشاطه المثمر على المدى الطويل في مجال الصحافة في جمهورية أذربيجان".

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يمنح آصلان آصلانوف وسام "لخدمة الوطن"

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