  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٣]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم إنتاج اللحم إلى 307.9 ألف طن بزيادة 3.2 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و263 ألف طن بنمو 1.7 في المائة والصوف إلى 15 ألف طن بارتفاع 0.1 في المائة والبيض إلى مليار و120.7 مليون بيضة بانخفاض 4.2 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 491.3 طن من دودة القز بزيادة 10 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 7 أشهر
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد