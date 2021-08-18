ارتفاع إنتاج اللحم في البلد

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تم إنتاج اللحم إلى 307.9 ألف طن بزيادة 3.2 في المائة وإنتاج اللبن إلى مليون و263 ألف طن بنمو 1.7 في المائة والصوف إلى 15 ألف طن بارتفاع 0.1 في المائة والبيض إلى مليار و120.7 مليون بيضة بانخفاض 4.2 في المائة وذلك قياسا إلى نفس الفترة من العام السابق.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية انه أنتجت البلاد 491.3 طن من دودة القز بزيادة 10 في المائة.