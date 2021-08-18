إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الأذربيجانية إلى إيطاليا خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وتركيا واسبانيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 7 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا 4 مليارات و357.3 مليون دولار أمريكي والى تركيا مليار و539 مليون دولار والى اسبانيا 514.4 مليون دولار.

إيطاليا وتركيا وروسيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان للتبادل التجاري مع أذربيجان.

وبلغ حجم التبادل التجاري مع إيطاليا 4 مليارات و618.9 مليون دولار ومع تركيا مليارين و501.9 مليون دولار ومع روسيا مليار و549.4 مليون دولار.