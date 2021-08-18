حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار

مينسك، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري بلغ 200 مليون دولار.

يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 128.3 مليون دولار خلال 7 أشهر.