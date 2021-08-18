  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]

    مينسك، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري بلغ 200 مليون دولار.

    يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 128.3 مليون دولار خلال 7 أشهر.

     

    AZERTAG.AZ :حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 7 أشهر
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
    ارتفاع إنتاج اللحم في البلد
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار