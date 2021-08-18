حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
مينسك، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء البيلاروسية ان حجم عمليات التصدير والتوريد بين أذربيجان وبيلاروس خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري بلغ 200 مليون دولار.
يشار الى ان حجم تبادل البضائع بين بيلاروس وأذربيجان كان بقيمة 128.3 مليون دولار خلال 7 أشهر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥٦]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٠]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥٦]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٠]
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:١٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك