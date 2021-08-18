  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: مسببو تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وفقا للأساطير الأرمنية، للأرمن تاريخ وثقافة عريق وهم واقعون بين "المسلمين المتوحشين".

    اعتبر الأرمن أنفسهم مركزا ومهدا للثقافة في القوقاز أو نقطتها الأخيرة. ثقافتهم هي هذه المباني والمساجد المدمرة والقبور المنبوشة.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اثناء حديثه في حفل رفع علم الدولة في مدينة كالبجر يوم 16 أغسطس.

    قال رئيس الدولة إن "مسببي تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن. فعلوا هذا بعد الحرب القراباغية الاولى لا خلالها، فعلوا كل هذا وهم بربريون ووحشيون ومخربون، قاموا بهدم الطوب والحجارة للمنازل وبنوا أكواخا لأنفسهم".

    AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: مسببو تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]
    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير الأرجنتين
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]
    رئيس برلمان كوريا الجنوبية يصل الى باكو
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يمنح آصلان آصلانوف وسام "لخدمة الوطن"
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤١]
    الرئيس الأذربيجاني: سنري العالم جميع الوحشية الارمينية المرتكبة في قراباغ
    الرئيس إلهام علييف: مسببو تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن