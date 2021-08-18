الرئيس إلهام علييف: مسببو تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن

باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وفقا للأساطير الأرمنية، للأرمن تاريخ وثقافة عريق وهم واقعون بين "المسلمين المتوحشين".

اعتبر الأرمن أنفسهم مركزا ومهدا للثقافة في القوقاز أو نقطتها الأخيرة. ثقافتهم هي هذه المباني والمساجد المدمرة والقبور المنبوشة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اثناء حديثه في حفل رفع علم الدولة في مدينة كالبجر يوم 16 أغسطس.

قال رئيس الدولة إن "مسببي تدمير المباني والمساجد ونبش القبور ليسوا كائنات فضائية بل هم الأرمن. فعلوا هذا بعد الحرب القراباغية الاولى لا خلالها، فعلوا كل هذا وهم بربريون ووحشيون ومخربون، قاموا بهدم الطوب والحجارة للمنازل وبنوا أكواخا لأنفسهم".