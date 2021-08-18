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    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 7 أشهر

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 17.3 مليون دولار الى إيران والى الامارات 7.8 مليون دولار وإلى المملكة العربية السعودية 2.8 مليون دولار.

    انخفضت تكلفة الصادرات إلى إيران.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 7 أشهر
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