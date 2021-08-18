وزارة الدفاع: لا صحة لما يتداول بزعم اطلاق جيش أذربيجان النار على سيارة اطفاء

باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن ما تداولته صحافة أرمينيا بزعم اطلاق جيش أذربيجان النار على سيارة اطفاء لا صحة له نهائيا.

واوضحت الوزارة أن وحدات جيش أذربيجان لاحظت نشوب حريق قرابة الساعة 18.00 من يوم 17 اغسطس في مساحة اعشاب مجففة جبلية قرب قرية غائب علي الواقعة في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية فتم اشعار قيادة قوات حفظ السلام الروسية على الفور بالحادث قصد التصدي لانتشار الحريق واخماده دون تأخر.

وبالتالي لا صحة لما تزعمه صحافة أرمينيا باطلاق جيش أذربيجان النار على ذلك الاتجاه وناهيكم على سيارة اطفاء ولم يسجل مثل الحادث المزعوم من قبل قوات حفظ السلام الروسية ايضا.