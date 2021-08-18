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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021"

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    شارك وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021" الذي عقد 17 أغسطس في اسطنبول تلبية لدعوة نظيره التركي خلوصي أكار.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف تفقد الأسلحة والمعدات والمركبات العسكرية التي تنتجها مختلف الشركات في معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021".

    التقى الجنرال ذاكر حسنوف خلال الزيارة برؤساء شركات صناعة الدفاع التركية "أسيلسان" و"روكيتسان" و"هافلسان" و"أسبيلسان" وآخرين.

    تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون العسكري الفني والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يحضر معرض الدفاع الدولي "IDEF-2021"
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