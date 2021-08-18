أذربيجان: تسجيل 4129 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 968 مصاب في 18 أغسطس

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

سجلت إصابة 4129 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 968 مصاب هذا المرض وتوفي 20 مصابا بالفيروس في 18 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 377 ألف و304 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 341 ألف و142 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5208 مريض منهم ويستمر علاج 30 ألفا و954 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 الفا و740 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و252 ألف و882 فحص طبي.