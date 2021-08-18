رئيس برلمان كوريا الجنوبية يصل الى باكو
AzerTAg.az
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
باكو، 18 أغسطس، أذرتاج
وصل رئيس برلمان كوريا الجنوبية بيونغ سوغ بارك الى باكو في زيارة رسمية الى اذربجيان 18 أغسطس اليوم.
أفادت أذرتاج أن الضيف الكوري كان في استقباله على ارض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين نائب رئيس المجلس الوطني فضائل إبراهيملي وسفير أذربيجان في كوريا الجنوبية رمزي تيموروف ومسؤولون آخرون.
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