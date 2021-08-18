أذربيجان: تطعيم أكثر من 66 ألف جرعة من لقاح كورونا في 18 أغسطس

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 66 ألفا و519 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 18 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 52 الفا و661 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و13 الفا و858 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و932 ألف و734 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و526 ألف و467 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و406 ألف و267 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.