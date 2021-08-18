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    سياسة


    رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير الأرجنتين

    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٩]

    باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

    استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة في باكو بختيار عسكروف سفير الأرجنتين في أذربيجان سرخيو أوسفالدو بيريس قونيلا.

    قالت المندوبية النخجوانية في بيان إن اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول علاقات الصداقة بين البلدين وكذلك اقامة العلاقات مع جمهورية نخجوان الذاتية الحجم خاصة في مجالات الثقافة والزراعة والسياحة وتنميتها والأوضاع الجديدة المتكونة في المنطقة عقب الحرب الوطنية وافتتاح ممر زنكزور والزيارات الرسمية وسائر المواضيع.

    AZERTAG.AZ :رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير الأرجنتين
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