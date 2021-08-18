سحب قرعة الموسم الجديد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

باكو، 18 أغسطس، أذرتاج

نظمت اليوم إدارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم حفل سحب قرعة دوري الدرجة الاولى للمحترفين في الموسم الجديد الـ2021/2022م.

قالت الادارة في بيان إن موعد انطلاق الدوري 13 سبتمبر القادم وينظم الدوري في دورتين اثنتين بمشاركة 13 ناديا.

وأوردت أسماء الاندية المشاركة في دوري الدرجة الاولى بالموسم الجديد كما يلي:

نفطجي الرديف باكو

زاقاتالا

توران طاووس

صباح الرديف باكو

قراباغ الرديف أغدام

كشلة الرديف باكو

كبز كنجة

قراداغ لوكباتان باكو

سومغايت الرديف

نادي الجيش الرياضي المركزي

زيرة الرديف باكو

صبائل الرديف باكو

غابالا الرديف

يذكر أن الموسم السابق شاركت فيه 10 أندية وانضمت الى البطولة 3 أندية وهي الثلاثة الاخيرة المشار اليها اعلاه.

ثم سحبت قرعة الموسم الجديد 2021/2022م.

وكشفت القرعة من مباريات الجولة الاولى كالآتي:

13-14 سبتمبر

سومغايت الرديف – قراداغ لوكباتان

كبز – غابالا الرديف

نفطجي الرديف – صباح الرديف

كشلة الرديف – زاقاتالا

توران طاووس – الجيش الرياضي

صبائل الرديف – زيرة الرديف

ويستريح نادي قراباغ الرديف في الجولة الاولى.