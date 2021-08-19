باكو، 19أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 1.9848 دولار أسترالي AUD 1 1.2245 روبل بلاروس BYN 1 0.6772 ريال برازيلي BRL 1 0.3155 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1131 كرون دنماركي DKK 1 0.2669 لاري جورجي GEL 1 0.5433 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2182 دولار كندا CAD 1 1.3396 دينار الكويت KWD 1 5.6489 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4009 بيسو المكسيك MXN 1 0.0847 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0966 كرون النرويج NOK 1 0.1902 زلوتي بولندا PLN 1 0.4345 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.023 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4122 دولار سنغافورة SGD 1 1.246 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.2005 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1648 كرون التشيك CZK 1 0.078 يوان الصين CNY 1 0.2618 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3325 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5259 كرون السويد SEK 1 0.1942 فرنك سويسرا CHF 1 1.8481 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1445 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.5431 بيسو تشيلي CLP 100 0.2155 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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