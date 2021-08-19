مجموعة من اهل مدينة شوشا يغادرون إلى مسقط رؤوسهم
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٨]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
قامت مجموعة من اهل مدينة شوشا اليوم بزيارة الى مسقط رؤوسهم بتنظيم إدارة محمية مدينة شوشا الحكومية.
أفادت وكالة اذرتاج انهم سيزورون خلال الزيارة المعالم الدينية والتاريخية والثقافية في شوشا وستتعرفون على أعمال الترميم وإعادة البناء.
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