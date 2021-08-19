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    قراباغ أغدام يتعاقد مع مهاجم سنغالي – صورة

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    تعاقد نادي قراباغ أغدام مع مهاجم سنغالي ابراهيما واجي.

    قال النادي في بيان إن الطرفين وقعا على عقد لمدة 3 سنوات.

    وكان المهاجم السنغالي 26 عامًا يرتدي أخيرا قميص نادي هاغيسوند النرويجي.

    وخصص قراباغ أغدام للمهاجم الإفريقي قميصا مرقما بـ 25.

     

     

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