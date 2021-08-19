قراباغ أغدام يتعاقد مع مهاجم سنغالي – صورة
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
تعاقد نادي قراباغ أغدام مع مهاجم سنغالي ابراهيما واجي.
قال النادي في بيان إن الطرفين وقعا على عقد لمدة 3 سنوات.
وكان المهاجم السنغالي 26 عامًا يرتدي أخيرا قميص نادي هاغيسوند النرويجي.
وخصص قراباغ أغدام للمهاجم الإفريقي قميصا مرقما بـ 25.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:١٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٤]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٢]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٠]
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٨]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك