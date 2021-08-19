قراباغ أغدام يتعاقد مع مهاجم سنغالي – صورة

باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

تعاقد نادي قراباغ أغدام مع مهاجم سنغالي ابراهيما واجي.

قال النادي في بيان إن الطرفين وقعا على عقد لمدة 3 سنوات.

وكان المهاجم السنغالي 26 عامًا يرتدي أخيرا قميص نادي هاغيسوند النرويجي.

وخصص قراباغ أغدام للمهاجم الإفريقي قميصا مرقما بـ 25.