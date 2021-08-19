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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس برلمان كوريا الجنوبية مع الوفد المرافق له

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 اغسطس اليوم رئيس برلمان كوريا الجنوبية بيونغ سوغ بارك مع الوفد المرافق له.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس برلمان كوريا الجنوبية مع الوفد المرافق له
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