باكو، 19 أغسطس، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 اغسطس اليوم رئيس برلمان كوريا الجنوبية بيونغ سوغ بارك مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس برلمان كوريا الجنوبية مع الوفد المرافق له

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