الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس برلمان كوريا الجنوبية مع الوفد المرافق له
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 19 اغسطس اليوم رئيس برلمان كوريا الجنوبية بيونغ سوغ بارك مع الوفد المرافق له.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٣]
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٠:١٢]
١٢.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١١:٣٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٩]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٥]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٦]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٤]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٢]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٢:١٥]
٠٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٤٧]
١٦.٠٧.٢٠٢١ [١٣:٢٧]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١٤.٠٧.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٢.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥١]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٣٠]
١٦.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤١]
١٤.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٣٨]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:١٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٥٢]
١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك