باكو، 19 أغسطس، أذرتاج وثق الاتحاد الدولي للشطرنج لاعب الشطرنج الأذربيجاني أيدين سليمانلي أستاذا دوليا شابّا. أفادت أذرتاج أن الأستاذ سليمانلي البالغ 16 عاما من العمر اصبح الاستاذ الأذربيجاني الـ27 شابًا.

AZERTAG.AZ : أيدين سليمانلي اصبح استاذ الشطرنج الدولي الأذربيجاني الـ27 شابّا

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