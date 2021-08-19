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    أيدين سليمانلي اصبح استاذ الشطرنج الدولي الأذربيجاني الـ27 شابّا

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٠]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    وثق الاتحاد الدولي للشطرنج لاعب الشطرنج الأذربيجاني أيدين سليمانلي أستاذا دوليا شابّا.

    أفادت أذرتاج أن الأستاذ سليمانلي البالغ 16 عاما من العمر اصبح الاستاذ الأذربيجاني الـ27 شابًا.

     

     

    AZERTAG.AZ :أيدين سليمانلي اصبح استاذ الشطرنج الدولي الأذربيجاني الـ27 شابّا
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