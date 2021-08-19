  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة واردات الشاي

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٤٥‎]

    باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    استورد 8732 طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – يوليو من هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 36.9 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 8402 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة واردات الشاي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٨]
    التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 3.2 مليون دولار
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٣]
    أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 7 أشهر
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٧]
    حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس يبلغ 200 مليون دولار
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٦]
    إيطاليا أكثر البلدان استيرادا للمنتجات الأذربيجانية خلال 7 أشهر
    زيادة واردات الشاي