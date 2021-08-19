زيادة واردات الشاي

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

استورد 8732 طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – يوليو من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 36.9 مليون دولار.

يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 8402 ألف طن بقيمة 34 مليون دولار.