التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 3.2 مليون دولار

كيشيناو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 3.2 مليون دولار خلال أشهر يناير – يوليو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت مليونين و454 ألف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 738.6 ألف دولار.