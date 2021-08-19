  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تصدير نحو 174 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٥‎٩]

    باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم تصدير 174.1 ألف طن من فحم الكوك خلال 7 أشهر من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 12 مليونا و551 الف دولار أمريكي.

     

    AZERTAG.AZ :تصدير نحو 174 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 68.99 دولارا
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٠:٤٢]
    انخفاض سعر برميل النفط
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥‎٩]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ١٧.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٠٩]
    انخفاض حجم النفط الخام والمنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان
    تصدير نحو 174 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر