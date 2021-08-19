باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج) تم تصدير 174.1 ألف طن من فحم الكوك خلال 7 أشهر من العام الجاري. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة المنتج المصدر بلغت 12 مليونا و551 الف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : تصدير نحو 174 ألف طن من فحم الكوك في 7 أشهر

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