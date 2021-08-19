لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 7 أشهر

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - يوليو من العام الحالي إلى ميزانية الدولة مليارين و424 مليون و32 ألف مانات.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 657 مليون و18 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليار و649 مليون و758 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 92 مليونا و736 ألف مانات وضريبة الطريق 24 مليونا و519 ألف مانات.