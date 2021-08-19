عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و139 ألف نسمة
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٥]
باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)
زاد عدد سكان أذربيجان بمقدار 20 ألفا و63 شخصا أو 0.2 في المائة منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 10 ملايين و139 ألف و196 نسمة حتى الأول من شهر يوليو للعام الجاري.
أفادت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أنه يسكن 53 في المائة من السكان في المدن و47 في المائة بالقرى ومنهم 49.9 في المائة هم الذكور و50.1 في المائة هن الإناث.
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