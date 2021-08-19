ولادة أكثر من 56 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال 6 أشهر

باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

ولد 56 ألفا و63 مولودا جديدا في أذربيجان خلال أشهر يناير - يونيو من العام الجاري وجاء معدل كل 1000 ساكن من الأهالي 11.3 مولود جديد.

وقالت هيئة الإحصاء في بيان إن 53.1 في المائة من المواليد الجدد هم الذكور و46.9 في المائة منهم هن الإناث.

وسجلت 37 ألفا و47 حالة وفاة في البلد خلال العام السابق وكان مستوى الوفاة لكل 1000 شخص من الأهالي 7.5 حالة.