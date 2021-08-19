  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة القدم

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]

    باكو، 19 أغسطس، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز.

    أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق يومي 21-22 أغسطس.

    21 أغسطس

    غابالا – كشلة باكو، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    سومغايت – صباح باكو، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    22 أغسطس

    زيرة باكو – نفطجي باكو، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو

    قراباغ أغدام – صبائل باكو، ملعب أذر صون أرينا، باكو

    ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

    1 سومغايت 1 1 0 0 2-0 3

    2 صبائل 1 1 0 0 1-0 3

    3 غابالا 1 0 1 0 2-2 1

    4 نفطجي 1 0 1 0 2-2 1

    5 زيرة 1 0 1 0 1-1 1

    6 قراباغ 1 0 1 0 1-1 1

    7 صباح 1 0 0 1 0-1 0

    8 كشلة 1 0 0 1 0-2 0

    ويتصدر قائمة الهدافين صادقوف لاعب سومغايت برصيد هدفين.

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
    أيدين سليمانلي اصبح استاذ الشطرنج الدولي الأذربيجاني الـ27 شابّا
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]
    نادي زيرة يتفق مع مهاجم بلجيكي
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
    قراباغ أغدام يتعاقد مع مهاجم سنغالي – صورة
    ١٨.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٧]
    سحب قرعة الموسم الجديد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم