جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز لكرة القدم
AzerTAg.az
١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٣٢]
باكو، 19 أغسطس، أذرتاج
اعلنت ادارة الدوري الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول الجولة الثانية بدوري الممتاز.
أفادت أذرتاج أن الجولة تستغرق يومي 21-22 أغسطس.
21 أغسطس
غابالا – كشلة باكو، ملعب غابالا المركزي، غابالا
سومغايت – صباح باكو، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت
22 أغسطس
زيرة باكو – نفطجي باكو، ملعب مجمع زيرة الرياضي، باكو
قراباغ أغدام – صبائل باكو، ملعب أذر صون أرينا، باكو
ت الأندية ل ف ت خ هـ ن
1 سومغايت 1 1 0 0 2-0 3
2 صبائل 1 1 0 0 1-0 3
3 غابالا 1 0 1 0 2-2 1
4 نفطجي 1 0 1 0 2-2 1
5 زيرة 1 0 1 0 1-1 1
6 قراباغ 1 0 1 0 1-1 1
7 صباح 1 0 0 1 0-1 0
8 كشلة 1 0 0 1 0-2 0
ويتصدر قائمة الهدافين صادقوف لاعب سومغايت برصيد هدفين.
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