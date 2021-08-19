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    أذربيجان: تسجيل 3614 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1114 مصاب في 19 أغسطس

    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٨:٠٣]

    باكو، 19 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 3614 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1114 مصاب هذا المرض وتوفي 23 مصابا بالفيروس في 19 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 380 ألف و918 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 342 ألف و256 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5231 مريض منهم ويستمر علاج 33 ألفا و431 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 الفا و786 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و268 ألف و668 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3614 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1114 مصاب في 19 أغسطس
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