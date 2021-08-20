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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 66 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أغسطس

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٣]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 58 ألفا و282 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 19 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 47 الفا و690 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و10 آلاف و592 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 5 ملايين و991 ألف و16 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 3 ملايين و574 ألف و157 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و416 ألف و859 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 66 ألف جرعة من لقاح كورونا في 19 أغسطس
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