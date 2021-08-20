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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٦]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أغسطس اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175

    أورو EUR 1 1.9867

    دولار أسترالي AUD 1 1.2142

    روبل بلاروس BYN 1 0.6755

    ريال برازيلي BRL 1 0.3139

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1118

    كرون دنماركي DKK 1 0.2672

    لاري جورجي GEL 1 0.5426

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183

    دولار كندا CAD 1 1.3225

    دينار الكويت KWD 1 5.6461

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4012

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0844

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0962

    كرون النرويج NOK 1 0.188

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4337

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4099

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2467

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505

    دولار تايوان TWD 1 0.0607

    ليرة تركيا TRY 1 0.1993

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622

    كرون التشيك CZK 1 0.0778

    يوان الصين CNY 1 0.2615

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.3177

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5234

    كرون السويد SEK 1 0.1932

    فرنك سويسرا CHF 1 1.855

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1442

    ليرة لبنان LBP 100 0.1127

    ين اليابان JPY 100 1.5493

    بيسو تشيلي CLP 100 0.216

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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