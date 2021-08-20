باكو، 20 أغسطس، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 20 أغسطس اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0175 أورو EUR 1 1.9867 دولار أسترالي AUD 1 1.2142 روبل بلاروس BYN 1 0.6755 ريال برازيلي BRL 1 0.3139 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1118 كرون دنماركي DKK 1 0.2672 لاري جورجي GEL 1 0.5426 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2183 دولار كندا CAD 1 1.3225 دينار الكويت KWD 1 5.6461 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4012 بيسو المكسيك MXN 1 0.0844 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0962 كرون النرويج NOK 1 0.188 زلوتي بولندا PLN 1 0.4337 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4099 دولار سنغافورة SGD 1 1.2467 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0607 ليرة تركيا TRY 1 0.1993 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1622 كرون التشيك CZK 1 0.0778 يوان الصين CNY 1 0.2615 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3177 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5234 كرون السويد SEK 1 0.1932 فرنك سويسرا CHF 1 1.855 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1442 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.5493 بيسو تشيلي CLP 100 0.216 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده