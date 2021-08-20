باكو، 20 أغسطس، أذرتاج حل نادي مكابي حايفا الاسرائيلي ضيفا على نفطجي باكو ضمن مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة. أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب باكسيل أرينا قادها طاقم الحكام المقدوني الشمالي. فتح الحساب أتزيلي د9 لصالح الضيف فيما رد عليه لاوال د50 ود66 وزاد محمودوف الهدف الثالث د72. وطرد الحكم مدافع صاحب الارض بالبطاقة الصفراء الثانية د76 وخفض مكابي حايفا الفارق من قدم تشيري د78 الذي ادرك التعادل د96 ايضا. وتنظم مباراة الذهاب بين الطرفين بعد أسبوع.

AZERTAG.AZ : دوري المؤتمر الأوروبي: نفطجي باكو – مكابي حايفا 3-3

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