رئيسا روسيا وفرنسا يبحثان تنفيذ البيانين الثلاثيين

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين رئيسي روسيا وفرنسا فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون.

أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين أعربا خلال المحادثات عن استعدادهما للمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان وبما في ذلك داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجموعة العشرين - الكرملين.

تمت مناقشة الوضع الحالي في قاراباغ خلال المحادثة. وأطلع بوتين نظيره الفرنسي على تنفيذ البيانين الثلاثيين.