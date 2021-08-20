باكو، 20 أغسطس، أذرتاج تغلب قراباغ أغدام على أبردين الإسكتلندي بهدف دون رد في مرحلة الفاصلة بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم الليلة. أفادت أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو قادها طاقم الحكام السلوفيني. وسجل هدف المباراة خايمة د30. وتنظم مباراة الذهاب بين الطرفين بعد أسبوع.

AZERTAG.AZ : دوري المؤتمر الأوروبي: قراباغ أغدام يتغلب على أبردين الإسكتلندي

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