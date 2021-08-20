استهداف محافظات لاجين وكالبجر وطوفوز الأذربيجانية باستخدام الرشاشات كبيرة العيار من قبل الجيش الأرميني

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

تواصل القوات المسلحة الأرمنية ارتكاب استفزازات في المناطق على الحدود الأرمنية الأذربيجانية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية جاغازور بمحافظة لاجين وقرية إستيسو بمحافظة كالبجر وقرية أسريك جيرداخان بمحافظة طوفوز تعرضت لإطلاق النار من مواقع الجيش الأرميني المتمركزة في قرية خانازاخ بمحافظة جوروس وقرية أشاغي زاغالي بمحافظة باساركيجر وقرية جيناري بمحافظة بيرد ابتداء من الساعة 17:24 في 19 أغسطس الى الساعة 00:25 في يوم 20 أغسطس.

كما تعرضت وحدات جيش أذربيجان المرابطة في مدينة شوشا المحررة لاستغزاز عسكري من الساعة 01:23 في يوم 20 أغسطس من قبل عصابات مسلحة أرمينية غير قانونية تتمركز في اراضي أذربيجان التي نشرت فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

وتم إسكات نقاط النيران بطلقات جوابية. لا خسارة بين أفراد جيش أذربيجان.

وظروف العملية تحت سيطرة جيش أذربيجان.