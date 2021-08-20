  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    تسجيل أكثر من 23 ألف عقد زواج خلال 6 أشهر

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٤:٠٣]

    باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 23 ألفا و231 عقد زواج و8168 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 4.7 عقود زواج و1.6 طلاق.

    وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 1231 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 184 شخص إلى البلد.

    AZERTAG.AZ :تسجيل أكثر من 23 ألف عقد زواج خلال 6 أشهر
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٥‎]
    ولادة أكثر من 56 ألفا مولود جديد في أذربيجان خلال 6 أشهر
    ١٩.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و139 ألف نسمة
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥‎٦]
    اصابة موظف أناما بجروح بسبب انفجار لغم زرعتها قوات أرمينيا في أغدام المحررة من الاحتلال
    ٠٦.٠٨.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
    وزير الاتصالات العراقي يتطلع على فعاليات مركز أسان خدمة
    تسجيل أكثر من 23 ألف عقد زواج خلال 6 أشهر