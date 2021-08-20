تسجيل أكثر من 23 ألف عقد زواج خلال 6 أشهر

باكو، 20 أغسطس / آب، (أذرتاج)

وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – يونيو من العام الجاري 23 ألفا و231 عقد زواج و8168 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 4.7 عقود زواج و1.6 طلاق.

وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 1231 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 184 شخص إلى البلد.