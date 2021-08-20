رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل الملحق العسكري الإيراني

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة في باكو بختيار عسكروف الملحق العسكري بسفارة جمهورية ايران الاسلامية في باكو جواد فوروتني.

قالت المندوبية النخجوانية في بيان إن الطرفين تبادلا في اللقاء الاراء حول العلاقات بين البلدين وكذلك العلاقات مع جمهورية نخجوان الذاتية الحجم خاصة والمهام المنوطة وعدد من المواضيع الممتعة.