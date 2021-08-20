حلبة باكو: لم نتقدم باستضافة مسابقة سباق الفورمولا وان للمرة الثانية هذا العام

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

نفت شركة العملية "حلبة مدينة باكو" منظمة جائزة أذربيجان الكبرى لسباق السيارات الفورمولا وان أخبارا تزعم بتقدمها باستضافة مسابقة سباق الفورمولا وان للمرة الثانية في باكو 10 اكتوبر القادم.

وقالت حلبة باكو في بيان إن ما يتداول في هذا الصدد لا صحة له نهائيا حيث لا تقدم بذلك ولا مقترح.

يذكر أن حلبة باكو قد نظمت فترة 4-6 يونيو العام الحالي جائزة أذربيجان الكبرى لسباق الفورمولا واحد المخطط وفقا لجدول العام الجاري.