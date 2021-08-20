مسؤولة طبيب: لقاح سينوفاك آمن وفاعل

باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

قالت ياقوت قرايفا مديرة الوقاية من الامراض والمراقبة عليها لدى اتحاد ادارة الفروع الطبية طبيب في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم أن لقاح سينوفاك صيني الانتاج المستخدم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 آمن وفاعل.

واضافت قرايفا أن أذربيجان تستخدم جماعيا من لقاح سينوفاك مشددة على أن فكرة استخدام لقاح فايزر كجرعة ثالثة في عملية التطعيم بسبب كون سينوفاك غير فاعل خاطئة تماما وقالت "إنني تلقيت التطعيم من لقاح سينوفاك في الجرعة الثالثة ايضا وهذا خياري وثمة عدد من الاطباء تلقوا لقاح فايزر وأعني أن الخيار حر ولا اساس لقلق بشأن أمن اللقاحات والتعليمات قيد المراقبة وموظفو الطب المشاركون في عملية التطعيم خاضعون للتعليمات والتدريبات قبل البدء."