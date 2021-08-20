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    مسؤولة طبيب: من الموصى به لتطعيم المسنين وموظفي الطب بجرعة ثالثة من اللقاح

    ٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 20 أغسطس، أذرتاج

    قالت ياقوت قرايفا مديرة الوقاية من الامراض والمراقبة عليها لدى اتحاد ادارة الفروع الطبية طبيب في مؤتمر صحافي منعقد من قبل مقر العمليات لدى مجلس الوزراء 20 أغسطس اليوم إن سبب تعقد احوال المطعمين ضد عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من المصابين بها يرجع الى وجود امراض معدية او صرطانية لديهم ايضا وعلى وجه العموم يذكر أن تشكل المناعة عملية فردية واسباب الاحوال الصعبة الواقعة بين المرضى المتلقين التطعيم خاضعة للتحقيق والتدقيق.

    أفادت أذرتاج عن قرايفا قولها إن ثمة عددا من البلاد جربت التطعيم بالجرعة الثالثة حيث أن "الجرعة الثالثة من اللقاح تعزز المناعة ضد المرض خاصة المسنين وموظفي الطب من الموصى به أن يتلقوا جرعة ثالثة اضافيا بعد مرور 6 اشهر من الجرعة الثانية.

    واشارت الى قلة حالات تكرر الاصابة بين المصابين مرة اخرى في أذربيجان مفيدة أن حالات التكرر بالاصابة تسجل بالضرورة.

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